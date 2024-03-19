ЕС и Швейцария начали процесс для углубления отношений

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Швейцарии Виола Амгерд начали 18 марта переговоры по широкому пакету мер, направленных на углубление и расширение отношений между ЕС и Швейцарией.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Совместная договоренность Брюсселя и Берна подтверждает стремление обеих сторон завершить переговоры в этом году – переговорные группы встретятся уже на следующий день после старта, который дали фон дер Ляйен и Амгерд, – 19 марта.

Переговоры направлены на обеспечение равных условий для конкуренции между европейскими и швейцарскими компаниями, работающими на внутреннем рынке ЕС, и гарантируют защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии.

Ключевые элементы обсуждаемого пакета охватывают институциональные положения, которые должны быть включены в действующие и будущие соглашения со Швейцарией, касающиеся внутреннего рынка ЕС.

Они предусматривают динамическое согласование с законодательством ЕС, его одинаковое толкование и применение, а также урегулирование споров.

Элементы пакета также охватывают положения о государственной помощи в нескольких существующих и будущих соглашениях со Швейцарией, касающихся внутреннего рынка; соглашение, позволяющее Швейцарии участвовать в программах ЕС; соглашение о регулярном и постоянном финансовом вкладе Швейцарии в социальную и экономическую сплоченность ЕС в качестве альтернативы ее участию во внутреннем рынке.

Кроме того, речь будет идти о перезапуске переговоров по заключению соглашений об электроэнергетике, безопасности пищевых продуктов и здравоохранении, а также об участии Швейцарии в агентствах ЕС по космической программе и железнодорожному транспорту.

После начала переговоров Еврокомиссия открывает возможность швейцарским организациям подавать заявки на конкурсы Европейского исследовательского совета, которые открываются в 2024 году. К швейцарским заявителям будут относиться так, будто Швейцария является ассоциированной страной.

ЕС и Швейцария являются близкими соседями с прочными трансграничными связями. ЕС является главным торговым партнером Швейцарии, а Швейцария – четвертым по величине партнером ЕС.

Около полутора миллионов граждан ЕС проживают в Швейцарии, а около 450 000 швейцарских граждан – в ЕС. Несколько сотен тысяч граждан ЕС ежедневно пересекают границу на работу.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 марта уполномочил Европейскую комиссию от имени всего ЕС провести переговоры по обновлению отношений со Швейцарией и одобрил соответствующие директивы.

Швейцарское правительство также утвердило новый мандат на переговоры с Брюсселем по модернизации отношений страны с Евросоюзом.