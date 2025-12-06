Президент Словакии против финансирования оружия для Киева: "Это лишь продлевает конфликт"

Словацкий президент Петр Пеллегрини выступил против использования средств Европейского Союза для военной помощи Украине, утверждая, что это просто продлевает войну России.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью STVR.

Комментируя позицию Словакии по использованию замороженных российских активов, Пеллегрини призвал "ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов, чтобы они как можно скорее сели за стол переговоров с Владимиром Путиным и положили конец этой войне".

"Потому что я считаю, что если мы будем посылать в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы лишь продлеваем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", – добавил он.

Президент Словакии сказал, что такие большие средства должны тратиться разве что на послевоенное восстановление Украины, "чтобы помочь этой стране восстановиться, чтобы снова обеспечить ее электроэнергией, чтобы снова отстроить все разрушенные здания, разрушенные города".

"Я считаю, что это будет лучшим и более эффективным использованием денег для жителей Украины, чем продолжать военные действия с помощью таких огромных вливаний, ведь сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную армию и упорство российской армии, просто не способна выиграть эту войну и вытеснить ее со своей территории", – добавил Пеллегрини.

Сейчас в Евросоюзе обсуждают два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Венгрия накануне заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины – альтернативу использованию замороженных активов России.