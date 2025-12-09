Каллас ответила на критику от США: направьте ее на Россию

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас отвергла критику Европы за подавление оппозиции и цензурирование свободы слова, которая содержится в новой стратегии нацбезопасности США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас заявила на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Каллас предложила направить подобную критику на Россию или на платформу X.

"Как гражданка, которая жила под автократическим режимом, я могу сказать вам, что Европейский Союз – это сама суть свободы. Поэтому каждое подобное проявление критики в отношении свобод должно быть направлено в другом направлении. Возможно, в отношении России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, или на X или Twitter, как мы знаем, где это фактически также запрещено", – заявила Каллас.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало от Москвы". А в Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решение по ЕС будет принимать сам ЕС.