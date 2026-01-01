США ввели санкции против китайских компаний и танкеров, связанных с Венесуэлой

Администрация американского президента Дональда Трампа усилила давление на экспорт нефти из Венесуэлы, введя санкции против компаний, базирующихся в Гонконге и материковом Китае, а также против связанных с ними нефтяных танкеров, которых она обвинила в уклонении от ограничений.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США добавило четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Венесуэлы – Corniola Ltd. из провинции Чжэцзян, Aries Global Investment Ltd., Krape Myrtle Co и Winky International Ltd. из Гонконга – в свой список специально определенных граждан и заблокированных лиц.

Оно также наложило санкции на четыре судна, связанные с этими компаниями: Della, Nord Star, Rosalind и Valiant.

"Эти суда, некоторые из которых входят в "теневой флот", обслуживающий Венесуэлу, продолжают предоставлять финансовые ресурсы, которые питают нелегитимный наркотеррористический режим Мадуро", – говорится в заявлении Министерства финансов.

Из судов, идентифицированных Министерством финансов в среду, только одно в последнее время находилось где-то вблизи Венесуэлы, согласно данным судового мониторинга – это судно "Розалинд", которое обычно совершает короткие рейсы.

29 ноября Трамп заявил о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства".

Этому предшествовали многочисленные удары США по судам у берегов Венесуэлы, которые они считают связанными с наркоторговлей.

В начале декабря США взяли под контроль нефтяной танкер Венесуэлы, а Трамп не исключил, что США перейдут к "наземным действиям" на территории Венесуэлы. Также США объявили новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Мадуро и владельцев танкеров.

16 декабря Трамп заявил, что объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и введет "блокаду" подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть.

