В Лондоне уровень убийств упал до самого низкого за последние 10 лет

Комиссар полиции Лондона Марк Роули заявил, что уровень убийств в городе упал до самого низкого уровня за последние десять лет, что свидетельствует о том, что город становится более безопасным.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Роули заявил, что уровень убийств в Лондоне является самым низким за всю историю в расчете на душу населения, и город является более безопасным, чем Лос-Анджелес и Нью-Йорк, а также многие другие европейские столицы.

Он отметил, что по данным полиции и информации о госпитализациях, количество тяжких насильственных преступлений в Лондоне уменьшается.

По данным лондонской полиции, в 2025 году в Лондоне было совершено 97 убийств, что на 11% меньше, чем в 2024 году, а количество насильственных инцидентов, приведших к травмам, уменьшилось на пятую часть с 2014 года.

"Несмотря на распространенные в интернете утверждения, включая созданные с помощью искусственного интеллекта видеоролики с вымышленными сценариями насилия, некоторые комментаторы продвигают версию, которая им выгодна, несмотря на то, что факты свидетельствуют о совсем другом", – подчеркнул он.

Агентство также напомнило, что в ноябре американский президент Дональд Трамп предположил, что в Лондоне есть районы, куда полиция не может зайти, и обвинил мэра города в том, что он "позволяет преступности процветать".

В то же время в октябре возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре, произошло смертельное нападение.

Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.

В начале декабря в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".