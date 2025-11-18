Испания запускает механизм для восстановления Украины на 200 млн евро

Правительство Испании вводит финансовый инструмент помощи Украине в восстановлении общей стоимостью 200 миллионов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мадриде сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес.

По словам Санчеса, новый инструмент стоимостью 200 миллионов евро будет заниматься восстановлением Украины и координироваться через отдельный правительственный офис.

"В течение двух месяцев этот офис заработает и будет помогать в модернизации и расширении инфраструктуры, пострадавшей от российских атак. Сейчас очень критический момент для украинского общества, энергетического сектора, а также транспорта", – добавил он.

Испанский премьер также сказал, что Испания совместно с ООН реализуют проект по восстановлению системы центрального отопления в Украине стоимостью примерно 2 миллиона евро.

Санчес подытожил, что Испания в целом выделит на поддержку Украины 817 миллионов евро, из них большую часть, 615 миллионов евро, – на военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее сказал, что помощь Украине со стороны его страны в этом году достигнет около миллиарда евро.