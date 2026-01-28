Как скандал с шантажом президента Чехии ударил по Украине и чего ожидать дальше

Полтора месяца работы нового правительства – и Чехия попала в полноценный политический кризис, старт которому дал конфликт между президентом Петром Павелом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя".

27 января президент Чехии сделал экстренное обращение, заявив о попытках шантажа и угрозах в его адрес со стороны министра иностранных дел Петра Мацинки. Тот требовал назначения на министерскую должность своего однопартийца Филиппа Турека, угрожая "последствиями, которые будут очень неожиданными для него (и не только для него)".

Подробнее о политическом противостоянии в Чехии и его вероятных последствиях читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Сначала – о сути этого конфликта.

Нынешнее правительство Андрея Бабиша пока работает в неполном составе, ведь президент отказал в назначении на должность министра охраны окружающей среды почетного председателя партии "Автомобилисты" Филиппа Турека.

Причина отказа – посты политика в соцсетях, правда – многолетней давности, с многочисленными аллюзиями на нацистского лидера Адольфа Гитлера и фашистского диктатора Бенито Муссолини, гомофобными и мизогинными высказываниями, а также – с одобрением преступлений против ромов.

"Автомобилисты" же убеждены, что президент злоупотребляет своим правом и даже нарушает конституцию страны.

Зато Турек является лицом партии, обеспечивая лояльность ядра избирателей. Поэтому, если он угрожал уйти из партии, не получив министерского портфеля, у "Автомобилистов" просто не было другого выхода.

Видя, что президент не собирается менять свою позицию, министр иностранных дел Петр Мацинка перешел к угрозам.

В письме советнику президента Мацинка отметил, что он "в среду едет в Брюссель, где будет иметь важные встречи".

"К тому времени мне нужно будет знать свою позицию, потому что я буду выступать как перед важнейшими иностранными партнерами, так и перед крупнейшими иностранными СМИ", – написал чешский глава МИД.

А еще он указал в письме советнику, что именно из-за президента Петра Павла украинцы не получат самолеты L-159, которые имеют потенциал стать надежным оружием против дронов, в том числе реактивных. Напомним премьер Чехии Андрей Бабиш заявил об отказе продавать Украине самолеты, хотя сами чешские военные поддерживают продажу самолетов.

Похоже, что в правительстве Андрея Бабиша не были против продажи самолетов, однако впоследствии решили использовать этот вопрос для давления на президента.

А когда Петр Павел вынес эту тему в публичную сферу, в правительстве решили "наказать его", отказавшись продавать самолеты Украине.

Стоит отметить, что вопрос, можно ли трактовать письма Мацинки как шантаж, активно обсуждается в Чехии. Впрочем, официальный ответ на него должны дать правоохранители – расследование по жалобе президента уже начато. При этом расследование будет вести Национальный центр борьбы с организованной преступностью (NCOZ) – элитное подразделение чешской полиции.

Кроме возможных уголовных последствий, эта история точно будет иметь политические последствия. Но какие именно?

Коалиционные партнеры уже не впервые создают немалые проблемы премьеру Бабишу. Более того, все чаще складывается впечатление, что "хвост виляет собакой", то есть – партия, которая имеет почти втрое больше депутатов, чем суммарно ее партнеры по коалиции, позволяет им навязывать свою повестку дня.

Премьер нуждается в голосах SPD и "Автомобилистов" в двух голосованиях: по госбюджету и по лишению Бабиша депутатского иммунитета в старом деле о махинациях с субсидиями ЕС.

Правда, уже ходят слухи, что в окружении премьера ведут консультации с оппозиционными депутатами о возможности поддержки голосами правительства меньшинства.

Подробнее – в материале Юрия Панченко "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине.