$200 млрд на экономический толчок: в правительстве рассказали о "мирном" финансовом договоре

Из $800 млрд финансирования, на которое рассчитывает Украина в рамках мирных договоренностей, возмещение убытков, восстановление и бюджетный "макрофин" составят $600 млрд.

Об этом рассказал журналистам вице-премьер Тарас Качка, который участвует в переговорах по экономическому соглашению, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Качка подтвердил позицию премьера Свириденко о том, что рассчитанные с участием западных партнеров $800 млрд необходимых вливаний в экономику Украины будут включать главные статьи расходов для экономического развития и покрытия потерь от агрессии, но не будут включать расходы на безопасность.

"Сюда входят средства на компенсацию убытков физическим лицам, также на общее восстановление Украины, на нужды макрофинансовой стабильности, а также „бустер" для экономического развития", – пояснил он.

По словам Качки, сейчас есть понимание объема упомянутого "бустера", то есть финансирования, которое даст Украине экономический толчок для послевоенного роста. "Для этого „бустера" есть ориентир в масштабах 200 млрд долларов США", – сообщил он.

"У нас есть четкое понимание, что основой и фундаментом таких этой работы будут реформы, которые осуществляет Украина в рамках вступления в Европейский Союз. И мы видим, что роль Европейского Союза будет очень большой и та поддержка, которую ЕС нам предоставляет, очень важна", – добавил он.

Качка также отметил необходимость скорейшего вступления Украины в ЕС и подчеркнул, что Украина ставит цель справиться быстрее, чем до 2030 года, как это декларируют институты Евросоюза.

"Наиболее амбициозная цифра, которая сейчас обсуждается в рамках мирного плана 20 пунктов – 2027 год – тоже является реалистичной и есть уже определенные понимания, как этот календарь можно сократить. Это очень теоретически, чрезвычайно рекордно, но возможно", – считает он.

Ранее премьер Свириденко рассказала, на что Украина пустит $800 млрд из экономического "мирного" соглашения.

В правительстве сообщили, что эта сумма будет включать как гранты, так и кредитные средства.

При этом Соглашение о $800 млрд для Украины согласовано ЕС и не противоречит условиям вступления, утверждают в правительстве.

В экономической панели принял участие также представитель США Стив Уиткофф, который присоединился по видеосвязи.