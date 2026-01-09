Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ

Министерство юстиции Германии планирует в ближайшее время представить меры, которые позволят властям эффективнее бороться с использованием искусственного интеллекта для манипулирования изображениями, нарушающими личные права людей.

Об этом сообщил в пятницу, 9 января, пресс-секретарь министерства Анналена Бекфельд, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, недавно Grok, встроенный чат-бот на базе искусственного интеллекта в социальной сети X миллиардера Илона Маска, стал предметом расследования из-за "пикантного режима", который позволяет пользователям создавать изображения сексуального характера.

В частности чат-бот создавал изображения женщин и детей в минимальной одежде, часто без согласия изображенных лиц.

Поэтому Бекфельд отметила, что Германия готовится рассмотреть этот вопрос в своих внутренних судах.

"Недопустимо, что манипуляции в больших масштабах используются для систематического нарушения личных прав. Поэтому мы хотим обеспечить, чтобы уголовное право могло быть эффективнее использовано для борьбы с этим", – подчеркнула она.

По ее словам, Минюст Германии работает над улучшением регулирования дипфейков и планирует принять закон против цифрового насилия, чтобы поддержать его жертв.

Она добавила, что министерство планирует представить конкретные предложения в ближайшее время.

Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл призвала X срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.

А министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что Еврокомиссия должна принять юридические меры, чтобы остановить "индустриализацию сексуальных домогательств", которая происходит на социальной платформе X.

8 января стало известно, что Европейская комиссия приказала X хранить все внутренние документы и данные, связанные с ее встроенным чат-ботом на базе искусственного интеллекта Grok, до конца 2026 года.