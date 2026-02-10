В Словакии слабая борьба с коррупцией вызвала конфликт между генпрокурором и премьером

Недостаточная борьба Словакии с коррупцией вызвала открытый конфликт между премьер-министром Робертом Фицо и генеральным прокурором Марошем Жилинкой, которого когда-то считали надежным союзником правящей коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В последнем витке конфликта Жилинка в понедельник обратился в Конституционный суд Словакии с просьбой отменить правительственный закон о роспуске бюро защиты информаторов, аргументируя это тем, что он нарушает конституцию – шаг, который уже вызвал запуск Европейской комиссией процедуры по нарушению.

Изменение позиции Жилинки в отношении Фицо началось в 2025 году, хотя причины этого остаются спорными.

Словацкий журналист-расследователь Марек Вагович в недавно опубликованной книге написал, что это может быть попыткой "спасти свою репутацию" в конце срока полномочий или разочарованием после того, как предложение о пожизненной пенсии для генерального прокурора было отклонено из-за политического сопротивления.

Жилинка был избран генеральным прокурором в 2020 году. Тогда его кандидатуру поддержали как действующее на тот момент антикоррупционное правительство, так и оппозиция во главе с Фицо. Однако впоследствии Жилинка неоднократно становился объектом критики. Причиной стало частое использование им положения Уголовно-процессуального кодекса, которое позволяет генпрокурору отменять расследования из-за якобы юридических ошибок. В частности, он применял это право в политически чувствительных делах против высокопоставленных чиновников, включая самого Фицо.

Спор вспыхнул в прошлую среду после необъявленной встречи между Фицо и Жилинкой, который заявил, что премьер-министр призвал его пересмотреть свою оценку для отчета Европейской комиссии о верховенстве права – просьба, которую он отклонил.

Несколько часов спустя Жилинка провел пресс-конференцию, на которой назвал борьбу Словакии с коррупцией "катастрофической", обвинив в этом поправки в Уголовный кодекс и решения правительства, принятые за последние два с половиной года.

Он заявил, что в 2025 году количество судебных преследований снизилось на 70% по сравнению с предыдущим годом, а количество обвинительных заключений – на 67%. По сравнению с 2023 годом, количество судебных преследований снизилось на 56%, а количество обвинительных заключений – на 40%. Жилинка добавил, что в 2025 году не было выявлено ни одного случая коррупции на высоком уровне, отвергнув утверждение о том, что коррупция просто уменьшилась.

Коалиция отреагировала на это, подвергнув сомнению авторитет Жилинки, а высокопоставленные чиновники высмеяли его полагание на статистику и поставили под сомнение результаты его работы. В коалиции выдвинули идею назначить нового генпрокурора досрочно. Такой шаг является нетипичным, ведь по графику это полномочие следующего созыва парламента, который сформируется по результатам выборов осенью 2027 года.

Позже Фицо исключил возможность досрочной замены, но заявил, что Жилинка "абсолютно потерял" его доверие.

С момента возвращения к власти в 2023 году на четвертый срок партия Фицо приняла меры для ликвидации антикоррупционных институтов, в частности отменила Специальную прокуратуру, которая занималась громкими коррупционными делами, и расформировала NAKA, элитное полицейское подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок в Конституцию.

Свои предостережения относительно таких изменений ранее выразила Венецианская комиссия Совета Европы.