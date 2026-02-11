Великобритания присоединится к закупкам оружия США для Украины, выделит $205 млн

Великобритания присоединится к программе НАТО по закупке американского оружия для Украины

Об этом заявил Politico министр обороны Великобритании Джон Хили, передает "Европейская правда".

Великобритания согласилась закупать американское оружие для Украины, став последним союзником, присоединившимся к программе НАТО по поставкам критически важного оружия Киеву.

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов ($205 млн. – Ред.) на PURL", – заявил Хили.

"Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, которая ей нужна в ответ на жестокое нападение Путина", – добавил он.

Список приоритетных потребностей Украины (Prioritized Ukraine Requirements List) был создан прошлым летом, чтобы обеспечить непрерывную поставку американского оружия в Украину. При президентстве Дональда Трампа новая военная помощь из Вашингтона иссякла, но Белый дом готов продавать вооружение, оплаченное другими союзниками.

Напомним, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 12 февраля, Соединенные Штаты ожидают, что государства-члены Альянса сделают объявление о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, которые оказали Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО, которая осуществляется по механизму PURL.

Как сообщалось, государства НАТО несмотря на проблемы с Гренландией готовы финансировать закупку американского оружия для ВСУ.