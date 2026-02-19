Президент Польши подписал новый закон о помощи украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Так называемый закон о специальной помощи для украинцев, с 2022 года, создал отдельную правовую систему, которая упростила правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины.

Новый закон постепенно отменяет эту систему, а ключевые инструменты поддержки будут включены в общие положения о защите иностранцев.

Кроме того, подписанный документ продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Одним из существенных изменений закона является введение требования подавать заявление на получение номера PESEL – идентификационного номера человека, который предоставляет доступ к различным сервисам и облегчает бюрократические моменты – в течение 30 дней с момента въезда в Польшу.

Непредставление заявления в течение этого срока приведет к истечению срока действия временной защиты и будет рассматриваться как отказ от этой формы поддержки.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз, в дальнейшем к ним будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.