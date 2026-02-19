Укр Рус Eng

Президент Польши подписал новый закон о помощи украинцам

Новости — Четверг, 19 февраля 2026, 19:04 — Ольга Ковальчук

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Так называемый закон о специальной помощи для украинцев, с 2022 года, создал отдельную правовую систему, которая упростила правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины.

Новый закон постепенно отменяет эту систему, а ключевые инструменты поддержки будут включены в общие положения о защите иностранцев.

Кроме того, подписанный документ продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Одним из существенных изменений закона является введение требования подавать заявление на получение номера PESEL – идентификационного номера человека, который предоставляет доступ к различным сервисам и облегчает бюрократические моменты – в течение 30 дней с момента въезда в Польшу.

Непредставление заявления в течение этого срока приведет к истечению срока действия временной защиты и будет рассматриваться как отказ от этой формы поддержки.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз, в дальнейшем к ним будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

Польша Война с РФ
