Венгрия заявила, что будет блокировать 90 млрд евро Украине от ЕС до восстановления "Дружбы"

Венгрия объявила, что будет блокировать выделение Украине кредита в 90 млрд евро от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

Сьиярто заявил, что Украина шантажирует Венгрию, "остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами".

"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", – объявил венгерский министр.

Он утверждает, что, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. "Мы не поддадимся этому шантажу", – заявил Сийярто.

Издание FT сообщило со ссылкой на 4 источника, что посол Венгрии в ЕС в пятницу выразил возражения против заимствования средств для Украины путем выпуска долга, гарантированного бюджетом ЕС.

24 февраля ЕС должен окончательно одобрить выделение 90 млрд евро Украине в 2026-27 годах.

Решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро, саммит ЕС принял 19 декабря.

При этом саммит ЕС одобрил исключение для Венгрии, Словакии и Чехии – они не будут участвовать в выделении этого кредита.