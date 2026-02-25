ЕС об итогах совещания с Венгрией и Словакией по "Дружбе": "риска пока нет"

Координационная группа ЕС на экспертном уровне с участием Венгрии, Словакии и Хорватии в среду, 25 февраля, в формате видеоконференции обсудила состояние дел вокруг нефтепровода "Дружба" и пришла к выводу, что на данном этапе его остановка не несет угрозы энергетической безопасности Евросоюза.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен.

Остановка транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" пока не несет угрозы энергобезопасности этих государств, пришли к выводу эксперты ЕС.

"Сегодня утром состоялось заседание Координационной группы по вопросам нефти, в ходе которого обсуждалось текущее состояние безопасности поставок и любые краткосрочные риски, в частности связанные с повреждением южной ветки нефтепровода "Дружба"... На данном этапе непосредственного риска для безопасности поставок в ЕС нет, поскольку и Венгрия, и Словакия имеют нефтяные резервы", – подчеркнула Итконен.

Она рассказала, что Венгрия и Словакия подтвердили, что начали использование своих чрезвычайных запасов нефти из резервов.

Стоит отметить, что все государства-члены ЕС имеют запасы нефти, которых хватает минимум на три месяца, именно для урегулирования подобных ситуаций.

Группа также рассмотрела альтернативные маршруты для обеспечения бесперебойных поставок нефти в соответствующие страны.

"Существует альтернативный путь поставок для Венгрии и Словакии – это трубопровод Adria из Хорватии. Во время встречи хорватская сторона подтвердила, что по нефтепроводу Adria в Венгрию и Словакию уже транспортируется сырая нефть нероссийского происхождения", – сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она добавила, что "дополнительные партии нероссийской нефти, законтрактованные компанией MOL Group, направляются к нефтяному терминалу Хорватии, что позволит поддерживать безопасность поставок в Венгрию и Словакию".

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими государствами-членами, а также с Украиной. Контакты происходят на самом высоком уровне Комиссии. Во время своего вчерашнего визита в Киев президент (Еврокомиссии) фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Хорватии Пленковича за помощь в обеспечении и увеличении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию через Адриатический трубопровод. Президент также призвала ускорить ремонтные работы на "Дружбе", – отметила чиновница ЕС.

Она заверила, что Еврокомиссия принимает "все возможные меры на всех уровнях для обеспечения безопасности поставок в Венгрию и Словакию".

"В заключение: мы решительно осуждаем российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины", – подытожила Анна-Кайса Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом 90 млрд евро для Украины, а также утверждение 20-го пакета санкций ЕС против РФ, и угрожает не снимать вето, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российской воздушной атаки.

23 февраля словацкий премьер Роберт Фицо поручил остановить аварийные поставки электроэнергии Украине и заявил, что может пересмотреть позицию Словакии относительно вступления Украины в ЕС; идентичным шагом угрожает Венгрия.

Братислава утверждает, что Украина якобы не позволяет словацким специалистам посетить место удара по нефтепроводу "Дружба", чтобы увидеть ситуацию.

24 февраля в Киеве президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала президента Украины Владимира Зеленского ускорить ремонт "Дружбы".