По примеру России или Венгрии: в Чехии готовят закон о регистрации "иноагентов"

В Чехии представители правящей коалиции готовят законопроект, по которому организации с иностранными связями должны быть обязаны регистрироваться в Чешской Республике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В своем программном заявлении правительство обещает создать публичный реестр субсидий для некоммерческих организаций из государственных бюджетов. "Для организаций, осуществляющих политическую деятельность и финансируемых из-за рубежа, мы введем обязанность прозрачно указывать этот факт", – говорится в документе. Сейчас группа законодателей готовит как парламентский законопроект положение о регистрации иностранных связей.

Документ должен сосредоточиться на деятельности, осуществляемой, например, в публичной, политической, медийной, образовательной или академической сфере, которая может влиять на общественное мнение и дискуссии. Он предусматривает регистрацию физических и юридических лиц.

Он определяет иностранные связи как действия в пользу иностранного субъекта, а также осуществление консультативной, аналитической, коммуникационной, медийной или образовательной деятельности в связи с иностранным субъектом. Закон не должен применяться к средствам массовой информации, если они созданы в соответствии с правовым порядком Чешской Республики и их "публичная деятельность финансируется за счет обычной коммерческой деятельности, осуществляемой в нормальных рыночных условиях".

Представители некоммерческих организаций, поддерживающих права человека, преследуемых, нуждающихся или равные возможности, критикуют это предложение.

"Мы воспринимаем новый закон о регистрации субъектов с иностранными связями как еще одну попытку государства ограничить и усложнить работу неправительственного сектора, вдохновленную печально известным российским законом. С целью дискредитации и навешивания ярлыков на неправительственные организации в глазах общественности", – сказала Люси Лаштикова, директор Amnesty International Чехия.

People in Need сотрудничает с партнерами в более чем 30 странах, а также использует европейские гранты. "Мы автоматически подпадаем под действие этого закона. На практике это означало бы обязательную регистрацию, постоянную отчетность и обнародование списка сотрудников и их должностных инструкций – данных, которые непосредственно угрожают безопасности наших коллег в таких странах, как Россия, Беларусь или Афганистан", – сказал представитель организации Томаш Урбан.

В версии предложения, доступной ČTK, упоминается, что ряд демократических государств имеет подобные механизмы регистрации иностранных связей. Упоминаются США, Израиль и Австралия. "Предложенный закон не подражает этим иностранным практикам, принимая конкретную модель, а отражает общий демократический стандарт прозрачности, адаптированный к конституционному строю Чешской Республики", – говорится в документе.

Подобное регулирование применяется в России. В декабре прошлого года Конституционный суд Словакии отменил подобную норму, заявив, что она стигматизирует организации без доказательства угрозы только потому, что они имеют иностранных партнеров. Венгерский закон был отменен Судом ЕС.

Председатель партии "Мэры и независимые" (STAN) Вит Ракушан заявил, что премьер Андрей Бабиш не может серьезно относиться к подготовке такого закона. "Пожалуйста, наведите порядок в своем правительстве и прекратите копировать законы Путина!", – заявил бывший министр внутренних дел.

По словам председателя партии "Пираты" Зденека Гржиба, закон может позволить притеснения правозащитных организаций, а также научных и образовательных учреждений из-за нечеткого определения иностранного влияния. Бывший министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что закон является "безумным и импульсивным" и, в конце концов, попыткой ликвидировать некоммерческие организации.

Напомним, в прошлом году Венецианская комиссия опубликовала критическое заклю чение относительно принятых Грузией законов, вводящих дополнительные требования к общественным организациям за получение западного финансирования на свою деятельность, и рекомендовала отозвать эти нововведения.

В Еврокомиссии жестко раскритиковали принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и отметили, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.