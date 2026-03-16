Словакия уведомила Украину о прекращении аварийных поставок электроэнергии

Государственная компания Словакии SEPS официально уведомила Украину о прекращении аварийных поставок электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, "Укрэнерго" получило от SEPS официальное письмо об одностороннем прекращении Договора о взаимном оказании аварийной помощи.

Окончательное прекращение действия договорных условий произойдет с мая этого года, добавили в "Укрэнерго".

"Причины, по которым коллеги отменяют действие договора, остались без объяснения со стороны руководства SEPS. Со своей стороны, НЭК "Укрэнерго" никогда не допускала никаких нарушений договорных условий с SEPS, действуя в духе добрососедства и уважения к нормам европейского законодательства", – отмечается в заявлении.

При этом в контексте возможного влияния этого решения на ситуацию в украинской энергосистеме в "Укрэнерго" заверили, что никаких изменений для украинских потребителей не произойдет.

"Аварийная помощь из Словакии привлекалась НЭК "Укрэнерго" довольно редко и в очень ограниченных объемах. Последний такой случай был зафиксирован еще в январе этого года", – сообщили в компании.

Там также добавили, что прекращение действия Договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен. Импорт электроэнергии из Словакии в Украину осуществлялся и осуществляется без каких-либо ограничений, в соответствии с результатами суточных и долгосрочных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных переходов.

Напомним, 23 февраля словацкий премьер Роберт Фицо объявил об одностороннем расторжении контракта между SEPS и "Укрэнерго" из-за остановки поставок российской нефти по нефтепроводу „Дружба".

Он заявлял, что экспорт электроэнергии будет приостановлен до тех пор, пока Украина не возобновит работу "Дружбы".

4 марта словацкая SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с украинской "Укрэнерго" на аварийные поставки электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.