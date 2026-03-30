СМИ: Испания пообещала передать Украине пять ракет к Patriot

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию Мадрид пообещал передать Украине пять ракет к системам ПРО Patriot на фоне их общемирового дефицита из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Испанское правительство считает, что война в Иране, начатая США и Израилем без информирования и консультаций с европейскими союзниками, не является войной Европы. Но оно убеждено, что Европа ставит на карту свое будущее в войне в Украине, где российское вторжение поставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность государства, нарушая международное право.

Испанские правительственные источники подтвердили то, о чем не упомянул во время визита президент Зеленский – об обещании пяти ракет к Patriot от Испании.

Речь идет о ракетах Patriot PAC-2, находящихся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии, дислоцированного в Маринесе (Валенсия). Хотя это не самые современные ракеты – Министерство обороны имеет программу их модернизации до версии PAC3 – их стоимость составляет от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, всего около 15 миллионов евро.

Однако на данный момент настоящей проблемой являются не деньги, а неспособность главного производителя, американской компании Raytheon, удовлетворить резко возросший спрос. Фактически, срок поставки четырех батарей ракет Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, постоянно откладывается и сейчас приходится на 2031 год. Это очень дефицитный товар, в том числе и в военных арсеналах Испании. Поэтому подарок премьера Педро Санчеса Зеленскому приобретает еще большую ценность.

Это не первый раз, когда Испания поставляет ракеты Patriot в Киев. В 2024 году она уже передала две партии с неопределенным количеством ракет. Тогда решение было принято после длительных споров с НАТО, которое давило на страны, имевшие эти ракеты, чтобы они предоставили их Киеву. Теперь именно испанское правительство взяло на себя инициативу.

Во время своего последнего визита Зеленского в Испанию Санчес подтвердил свое обязательство поставить Украине в этом году вооружение на сумму 1 млрд евро в соответствии с соглашением, подписанным в мае 2024 года, благодаря чему испанская военная помощь с начала войны в феврале 2022 года уже составит 4 млрд евро. Часть новых проектов будет финансироваться за счет программы SAFE ЕС.

Также Санчес говорил, что кризис на Ближнем Востоке не отвлечет внимание его страны от поддержки Украины.

В свою очередь Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.