Глава МИД Венгрии показал, как он голосовал на выборах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его жена проголосовали на парламентских выборах.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Утром 12 марта, когда в Венгрии открылись избирательные участки, Сийярто опубликовал сообщение о том, что он и его жена уже проголосовали на выборах.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что отдал свой голос за партию премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес".

Фото: Facebook

Как известно, утром 12 апреля в Венгрии началось голосование на парламентских выборах. Орбан ожидает "триумфального дня".

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

