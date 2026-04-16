Поможет ли вступление в ЕС с защитой культурного наследия и что нужно учитывать Украине

В Украине споры вокруг исторических зданий, исторических районов и ценной застройки давно перестали быть темой, интересующей лишь узкий круг специалистов по охране наследия.

Каждый новый конфликт вокруг очередного сноса, реконструкции с потерей аутентичности или доведения исторического здания до аварийного состояния демонстрирует значительное общественное внимание к вопросам защиты культурного наследия.

О том, улучшит ли ситуацию с защитой культурного наследия евроинтеграция Украины, читайте в статье юридического советника Общественной организации "Платформа Общественный Контроль" Эдуарда Сиромятникова. Далее – краткое изложение статьи.

Глава 26 переговорного процесса "Образование и культура" остается одной из наименее требовательных к кандидатам, ведь законодательство ЕС традиционно оставляет сферу образования и культуры (особенно последнюю из них) в значительной степени на усмотрение самих государств-членов.

Эта глава сосредоточена на "мягких" вопросах, в частности участии в программах "Креативная Европа" и "Эразмус+", ратификации конвенций ЮНЕСКО, культурном разнообразии. При этом обычно проблемы, связанные с уничтожением, повреждением или незаконной реконструкцией объектов культурного наследия, не освещаются.

Но эта легкость на самом деле обманчива.

Как показал опыт Черногории, формальное закрытие главы 26 в 2013 году создало положительный имидж, но в то же время замаскировало глубокие проблемы в сфере государственного управления, которые впоследствии на десятилетия затормозили весь процесс вступления.

Или Албания, которая формально приняла новый Закон о культурном наследии и музеях еще в 2018 году, но Европарламент продолжает выражать опасения относительно рисков уничтожения объектов культурного наследия.

Таким образом, наиболее эффективные механизмы защиты недвижимого наследия в Европе вытекают не только из культурного законодательства как такового, но и из сочетания эффективной работы судебной и правоохранительной системы с общим надлежащим управлением.

В отчетах за 2024 и 2025 годы Еврокомиссия отметила заметный прогресс Украины в сфере образования и культуры, но в то же время подчеркнула необходимость дальнейшего ускорения реформ по фундаментальным вопросам, прежде всего верховенства права. В том числе речь идет об эффективности работы судебной и правоохранительной систем, что охватывается главами 23 и 24 соответственно.

И если Украина серьезно относится к евроинтеграции, ей придется ответить на неудобный вопрос: почему те самые институты, которые должны защищать историческую застройку, систематически допускают её уничтожение?

Глава 26 важна, но она никогда не была и, пожалуй, не станет главным полем битвы за историческую застройку.

Она может зафиксировать наличие общей стратегии, участие в "Креативной Европе" и приближение к более или менее абстрактным целям.

Впрочем, если Украина не продвинет реформы по логике главы 23 – подотчетность власти, прозрачность разрешений, эффективная судебная защита, борьба с коррупцией, действенные санкции и исполнение решений, – тогда памятники и исторические ареалы и в дальнейшем будут проигрывать точечной застройке, которая часто поддерживается откровенным содействием интересам застройщиков.

Культурное наследие сохраняется там, где государство и общество способны сделать его разрушение юридически сложным, финансово невыгодным и политически токсичным. Связь между "культурной" главой переговоров и верховенством права заключается именно в этом.

