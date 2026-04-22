Украина готова на встречу Зеленского и Путина где угодно, кроме Москвы и Минска – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев согласится на любое место потенциальной встречи Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина, кроме России и Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Сибига отметил, что Украина выступает за организацию встречи президента Украины и главы Кремля, чтобы получить "новую динамику" в переговорных попытках.

"Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы... Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно", – сказал министр иностранных дел Украины.

На прошлой неделе Сибига говорил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции при участии Эрдогана и Трампа.

В начале апреля Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

Зеленский выразил надежду, что США могут помочь закончить войну, и призвал Вашингтон давить на Россию, а не на него.

Также президент Украины признает, что из-за войны с Ираном внимание администрации президента США Дональда Трампа и его переговорщиков теперь направлено не на переговоры по российско-украинской войне.