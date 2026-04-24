СМИ: Франция предложит Греции передать Украине 43 истребителя Mirage в обмен на выгодную сделку

Франция предложила Греции соглашение о передаче всех ее истребителей Mirage 2000 Украине в обмен на выгодные условия приобретения истребителей Rafale у компании Dassault Aviation.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Le Figaro.

Французский лидер Эмманюэль Макрон посетит Грецию в пятницу, и, вероятно, предложит обмен всех 43 греческих самолетов Mirage 2000 и запасных частей к ним на эквивалентное количество самолетов Rafale по сниженной цене. По сообщению греческого издания Estia, специализирующегося на вопросах обороны и внешней политики, Макрон должен представить предложение во время своего визита в Грецию 24 и 25 апреля.

Речь идет о 24 самолетах Mirage 2000-5 и 19 более старых Mirage 2000 EGM/BGM. Вероятно, не все они являются боеспособными, поскольку старые версии уже выведены из эксплуатации.

Французская сторона предложит поставить "подобное количество" истребителей Rafale по сниженной цене. Конкретные условия сделки и точная стоимость оборудования должны быть согласованы обеими сторонами в ходе переговоров.

Обмен Mirage на Rafale позволит 114-й греческой истребительной эскадрильи полностью укомплектовать две эскадрильи в общей сложности 36 самолетами Rafale.

Еще в марте 2024 года Греция объявила о своем намерении вывести из эксплуатации и продать свои старые модели истребителей, в частности Mirage 2000 EGM/BGM и Mirage 2000-5. Тогда министр обороны Никос Дендиас подтвердил планы правительства по глубокой реструктуризации греческих вооруженных сил в рамках "крупнейшей программы реформ в истории современной Греции".

В рамках этой реформы ВВС Греции планируют приобрести партию французских истребителей Rafale в версии F4.3. Также рассматривается вариант заказа самолетов Rafale F5, но их ввод в эксплуатацию ожидается не ранее 2035 года.

Напомним, в конце января президент Владимир Зеленский после разговора с французским коллегой Макроном сообщил, что Франция в этом году поставит в Украину дополнительные самолеты.