Британский король Чарльз встретился с Трампом в рамках визита в США

Король Чарльз III встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме в рамках символического государственного визита, призванного отметить связи между США и Великобританией, хотя он омрачен напряженностью между двумя странами, вызванной расхождениями в позициях по поводу войны в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Трамп вместе с первой леди США Меланией в Белом доме встретил британского короля, прибывшего со своей женой Камиллой.

Трамп и его жена пригласили королевскую чету на чашку чая, а затем провели для них экскурсию по Южной лужайке Белого дома.

После этого члены королевской семьи отправились на садовую вечеринку с сотнями гостей в резиденции британского посла, среди которых были британский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Том Дейли, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и другие политические деятели.

Во вторник Трампы встретятся с Чарльзом и Камиллой в Овальном кабинете и проведут государственный ужин. Чарльз также выступит перед Конгрессом.

В среду члены королевской семьи посетят Нью-Йорк, где осмотрят мемориал 11 сентября, а в четверг отправятся на Бермуды, где Чарльз впервые в роли монарха посетит британскую заморскую территорию.

Четырехдневный визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости от предка британского монарха Георга III.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник, что визит "станет данью уважения давним и особым отношениям".

Трамп заявил, что визит короля может помочь наладить трансатлантические отношения.

"Он представляет свою страну так, как никто другой не может этого сделать", – сказал Трамп в воскресенье в эфире Fox News.

Визит британского монарха проходит в условиях максимально усиленных мер безопасности из-за стрельбы, произошедшей в субботу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп. Подозреваемый, обвиняемый в покушении на президента, предстал перед судом в понедельник.

Как известно, Трамп с начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Напомним, 16 марта Трамп заявил, что он недоволен Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".