СМИ опубликовали новые детали, как Сийярто координировался с РФ в действиях, вредящих Украине

Европейский журналистский проект Vsquare опубликовал новое расследование с деталями, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто координировал с Россией действия против интересов Украины и ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Vsquare от 8 апреля.

Vsquare опубликовали новые детали разговоров между Сийярто и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые подтверждают, что венгерские "вето" в ЕС координировались с Россией.

Записи разговоров охватывают 2023-2025 годы, их подлинность подтвердили ряд расследовательских журналистских проектов – в том числе FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider, Расследовательский центр им.

В предыдущей части расследования речь шла, в частности, о том, что Сийярто по просьбе Лаврова добивался исключения из санкционного списка ЕС родственницы российского олигарха Алишера Усманова.

Во многих разговорах Сийярто предоставлял Лаврову информацию о том, какими ожидаемо будут новые шаги европейских стран для давления на Россию, и советовался с ним относительно шагов, которые были бы направлены против Украины и ЕС и выгодными для России.

Так, отмечают, что во время саммита Евросовета 14 декабря 2023 года, когда лидеры должны были принять решение об открытии переговоров с Украиной и Молдовой, Сийярто в перерыве между встречами звонил в Москву и рассказывал, какова венгерская "стратегия шантажа". В тот раз она не сработала – Орбан на этой встрече в конце концов вышел "попить кофе" и решение приняли без него.

2 июля 2024 года, когда Орбан приезжал в Киев, Сийярто сразу же позвонил Лаврову рассказать о содержании разговора с Зеленским, и обсуждал организацию поездки Орбана в Москву перед саммитом НАТО в Вашингтоне, когда Венгрия только что приняла председательство в Совете ЕС. Тогда эти планы держали в тайне от ЕС и НАТО – чем потом еврочиновники очень возмущались в непубличных комментариях.

Сийярто уверял, что Орбан поедет в роли лидера председательствующего в ЕС государства – на что Орбану не давали мандата в ЕС и отмежевались от визита, когда это произошло.

"Из разговора следует, что он поехал как представитель Совета ЕС. Это поразительно, как Сийярто добивался приглашения для Орбана в Москву... Очевидно, Венгрия в этом случае обманывала ЕС", – комментирует неназванный европейский чиновник.

Также запись разговора раскрыла, что Лавров имел свой вопрос к Сийярто – он просил документ с требованиями ЕС к Украине в рамках переговоров о вступлении, касающийся языков нацменьшинств. Сийярто сказал, что "без проблем" может отправить его.

Собеседник среди чиновников ЕС говорит, что "на 99%" речь шла о так называемой переговорной рамке, и просьба выглядит странной, поскольку документ уже был публичным.

В разговоре Сийярто и Лаврова от 17 июня венгерский министр рассказывал, как Венгрия использует для давления на Украину вопрос обязательств по правам нацменьшинств. Лавров перевел разговор к тому, как это можно было бы разыграть в случае с "защитой прав русскоязычных", чтобы препятствовать евроинтеграции Украины еще и через эту тему. Сийярто заверил его, что это "универсальный принцип Совета Европы и "сегодня речь идет о вашем меньшинстве, а завтра может идти о нашем".

Сийярто в одном из разговоров также упоминал, что координировался со словацким коллегой Юраем Бланаром относительно блокирования 18-го пакета санкций ЕС.

Недавно "слили" также детали разговора премьер-министра Венгрии Виктором Орбаном с главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся осенью 2025 года.

В дружественных к Украине европейских столицах назвали выявленные факты координации между Будапештом и Москвой возмутительными и ставящими под угрозу европейскую безопасность.