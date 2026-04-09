Продержаться 30 дней: Эстония разрабатывает планы на случай полной военной блокады

Эстония пересмотрела основы своей политики безопасности, которые теперь предусматривают, что в случае полной блокады страны с суши, воздуха и моря государственные ресурсы и запасы должны обеспечить функционирование общества в течение как минимум месяца до восстановления сообщения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Обновленный стратегический документ, лежащий в основе политики безопасности Эстонии, был представлен в четверг. Он определяет готовность страны к длительной автономной борьбе и смену оборонной доктрины на более агрессивную.

Одним из ключевых нововведений является принцип 30-дневной устойчивости. Он предусматривает, что в случае кризиса и войны государство должно гарантировать обеспечение жизнедеятельности как минимум на 30 дней, пока не будут восстановлены необходимые связи с внешним миром.

Ожидается, что каждый житель Эстонии должен быть готов к самостоятельному выживанию в течение 7 дней.

Эстония также меняет подход к ведению боевых действий. Новая концепция активной обороны предполагает, что война не должна вестись на эстонской земле. Государство не планирует отдавать территории, чтобы потом их отвоевывать. Вместо этого война должна быть перенесена на территорию агрессора.

"Военная оборона построена на принципе активной обороны, согласно которому против сил противника применяются активные меры для предотвращения или пресечения нападения либо снижения его эффективности, включая удары вглубь территории противника. Территориальная оборона по-прежнему играет важную роль, но целью является обеспечение того, чтобы боевые действия не происходили на территории Эстонии", – говорится в пояснительной записке.

Наибольшей угрозой для Эстонии и всей евроатлантической безопасности остается Россия с ее империалистической агрессивной политикой. Однако в документе столь же подробно акцентируется внимание на других игроках.

В частности, отмечена роль Китая в поддержке российской агрессии против Украины, наряду с КНДР, Беларусью и Ираном, а также растущее влияние Пекина в сферах технологий и экономики.

Учитывая изменение стратегических интересов США, Эстония подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и ускоренно увеличивать расходы на оборону.

Этот документ стал ответом на все более непредсказуемую международную ситуацию, где старый мировой порядок оказался под беспрецедентным давлением.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уверен, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины, учитывая ее уникальный опыт ведения войны.

Также эстонский министр убежден, что существование НАТО выгодно и Европе, и США.