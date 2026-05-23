В Латвии дрон упал в озеро и взорвался

Об этом сообщила латвийская полиция, пишет "Европейская правда".

Около 8:00 в Государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он взорвался при контакте с водой.

По словам полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские немедленно выехали на указанное место и приступили к его осмотру.

На месте были найдены обломки, которые, вероятно, принадлежат беспилотному летательному аппарату.

Территория, которую обследуют силовики, обширна, поэтому для осмотра места происшествия привлечены дополнительные силы, в частности дополнительный отряд Государственной полиции с дроном, сотрудники Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ на лодке, а также Национальные вооруженные силы.

Полиция призвала жителей не приближаться к месту происшествия, а также следить за официальной информацией.

Исполняющая обязанности премьер-министра Латвии Эвика Силиня заявила, что находится на связи с соответствующими службами, работающими в районе взрыва беспилотника.

"Жду от служб как можно более подробной информации об обстоятельствах случившегося и дальнейших действиях. Призываю жителей следить за официальной информацией", – написала Силиня в соцсети Х.

Латвийскому радио (LSM) удалось связаться с очевидцем Вадимом Степановым, который видел момент падения дрона. Он как раз рыбачил на озере в этот момент.

"В тот момент я был на озере Дридзис, рыбачил. Потом увидел, что что-то летит. Сначала подумал, что это "Кукурузник". Потом посмотрел, что все-таки летит что-то меньшего размера. Звук у него был, как у мопеда. Тогда понял, что что-то не так. Он пролетел над озером, развернулся назад, пролетел над островом, а потом у него выключился двигатель, и он пошел в пике в озеро и взорвался. Я находился примерно на расстоянии от 1 до 1,5 километра", – рассказал очевидец LSM.

Национальные вооруженные силы сообщили агентству LETA, что датчики не зафиксировали вхождение беспилотника на территорию Латвии, поэтому жителям не было отправлено SMS-сообщение системы массового оповещения.

Напомним, 7 мая "заблудившиеся" украинские дроны попали в пустые нефтяные резервуары на территории Латвии, причиной этого потенциально может быть ИИ-компонент в программировании курса этих аппаратов.

Украина после этого инцидента – до сих пор самого серьезного из всех – признала, что в нефтебазу попали ее дроны из-за российской РЭБ. Напомним, эти события стали триггером для распада латвийской правительственной коалиции.