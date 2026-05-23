Зеленский: присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным

Президент Владимир Зеленский настаивает на том, что членство Украины в Европейском союзе должно быть полноценным и полноправным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в своем обращении в субботу.

По словам главы государства, активно продолжается дипломатическая работа с партнерами в Евросоюзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС.

"Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите играет поистине глобальную роль. Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным – полноправным", – заявил Зеленский, подчеркнув важность открытия переговорных кластеров и содержательного продвижения в переговорах.

Свое обращение Владимир Зеленский записал на фоне сообщения агентства Reuters о письме президента Украины, которое он направил лидерам Евросоюза 22 мая. В Офисе президента Украины подтвердили существование этого письма.

По данным агентства, в письме Зеленский заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС является несправедливым, поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Настало время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины", – приводит агентство текст письма Зеленского.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса в качестве промежуточного шага к полноправному членству в Евросоюзе.

