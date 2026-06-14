У Нідерландах подумують впровадити обмеження швидкості для велосипедистів

У зв'язку зі зростанням кількості смертей на дорогах та переповненням велосипедних доріжок електровелосипедами Нідерланди розглядають можливість введення обмеження швидкості для велосипедистів на рівні 20 км/год.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Уряд розпочав двотижневе випробування в місті Хаутен, поблизу Утрехта, щоб оцінити, чи готові голландські велосипедисти зменшити швидкість – і чи мають вони взагалі уявлення про те, з якою швидкістю вони рухаються.

Минулого року, за оцінками, 80 900 велосипедистів потрапили до відділень невідкладної допомоги після ДТП, а кількість смертей серед велосипедистів зросла на 14% – до 281.

"Безпека дорожнього руху стає дедалі важливішою, оскільки на велосипедних доріжках з’являється все більше різних типів учасників дорожнього руху", – сказав керівник транспортного відділу Хаутена Вутер ван ден Берг. "Швидкісні електровелосипеди, фетбайки, гоночні велосипеди, гольф-кари з дітьми – що завгодно. Тож коли уряд запропонував цей пілотний проєкт, Хаутен підняв руку", – додав він.

Минулого тижня було встановлено камери для вимірювання звичайної ситуації на Fossa Iberica, 130-метровій дорозі, що включає перехрестя з поганою видимістю, де щодня 3 000 людей рухаються в одному напрямку та 1 000 – в іншому. У понеділок було встановлено знаки обмеження швидкості, а наступного тижня дослідницька група виміряє результати.

Нідерланди можуть похвалитися чудовою велосипедною інфраструктурою, адже велосипеди використовуються для 27% усіх поїздок, але Ван ден Берг зазначив, що модернізувати міське середовище складно. "Все починається з того, як ви організовуєте громадський простір, дороги та вулиці – особливо в нових забудовах – щоб найповільніший транспорт мав пріоритет", – додав він.

80-річний Ян-Петер Вестейн із велосипедної асоціації Fietsersbond Houten сказав, що група рада, що міська рада серйозно ставиться до її занепокоєнь.

Деякі велосипедисти були незадоволені ще до того, як хтось запропонував накладати штрафи. Один чоловік сказав у програмі про поточні події EenVandaag, що, ймовірно, їде на велосипеді зі швидкістю близько 23 км/год. "Але звідки мені це знати? У мене просто звичайний велосипед". – сказав він.

Одна жінка сказала в ефірі програми: "Мова йде про велосипедистів на моторизованих велосипедах, тож, на мою думку, слід вжити заходів щодо моторизованих велосипедистів. Створіть правила для них, а не для всіх велосипедистів".

Випробування обмеження швидкості – це лише одна з низки заходів, спрямованих на боротьбу зі зростанням кількості дорожньо-транспортних пригод. Амстердам та Енсхеде забороняють в’їзд велосипедів з широкими шинами (fat bikes) до деяких центральних районів та парків, а уряд – на превеликий гнів багатьох прихильників велосипедного руху – планує запровадити обов’язкове носіння шоломів для осіб віком до 18 років, які їздять на електровелосипедах.

Цього тижня у Нідерландах автомобіль насмерть збив трьох дітей і дорослого на велосипедах – вони були учасниками шкільного велопоходу.

У центрі італійського міста Модена 16 травня водій автівки на великій швидкості в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого четверо осіб отримали важкі травми.