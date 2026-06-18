Швеция выделяет $108 млн на закупку у США оружия для Украины

Швеция выделяет $108 млн на поддержку инициативы PURL, в рамках которой украинские партнеры закупают у США оружие для Украины.

Об этом в четверг сообщили в Минобороны Швеции, пишет "Европейская правда".

Эти средства являются частью ранее объявленного пакета помощи Украине, подчеркнули в министерстве.

Министр обороны Пол Йонсон отметил, что благодаря PURL Украина может быстро получить доступ к американскому оборонному оборудованию, что является для нее самым приоритетным, в частности – к современным средствам противовоздушной обороны и боеприпасам.

"Это имеет решающее значение для того, чтобы Украина могла защищаться от дальнейших атак России. Поддержка Швеции является долгосрочной, всеобъемлющей и основывается на потребностях Украины", – подчеркнул Йонсон.

Это уже в четвертый раз Швеция выделяет средства в рамках PURL. С учетом нового взноса общий объем поддержки Швеции через PURL составляет $543 млн.

Объявление Швеции прозвучало в день встречи министров обороны стран НАТО, на полях которой Германия объявила, что выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot в рамках PURL и программы Jumpstart.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.