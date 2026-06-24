Армия Румынии ввела в эксплуатацию систему противодействия дронам Merops

Система противодействия беспилотникам Merops, предоставленная Румынии США в рамках двустороннего стратегического партнерства, введена в эксплуатацию и интегрирована в систему обороны румынских вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

Перед вводом в эксплуатацию система прошла необходимые этапы испытаний, оценки и оперативной проверки.

Генеральный штаб обороны постоянно совершенствует систему наблюдения и обороны воздушного пространства с целью укрепления способности к реагированию и повышения уровня защиты населения.

Merops – это современное технологическое решение, основанное на алгоритмах искусственного интеллекта, предназначенное для обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших воздушных целей, движущихся на малых высотах.

Внедрение этой системы способствует укреплению возможностей Вооруженных сил Румынии по обнаружению и противодействию угрозам, создаваемым беспилотными летательными аппаратами, дополняя меры, уже принятые для защиты национального воздушного пространства.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Перед этим, ночью 29 мая, российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого многоэтажного дома в румынском Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом верхнем этаже. Пострадали двое её жильцов.