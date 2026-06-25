Первый транш из 90 млрд, поляки против Украины в ЕС, Франция перехватила судно РФ: новости дня

Трамп каже, що Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією, а в НАТО визнали, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні.

На "енергетичному Рамштайні" оголосили про 375 млн євро на підтримку України, а Чехія передала ЗСУ навчально-тренувальні літаки.

"Зелені" хочуть надзвичайного саміту ЄС у зв’язку з екстремальною спекою.

Все важливе і цікаве за четвер, 25 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп похвалив Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "непогано справляється" у війні з Росією.

"Він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди, у нього є бійці", – зазначив він.

Перед цим ЗМІ неофіційно дізналися, що під час розмови на полях саміту "Групи семи" Трамп сказав Зеленському, що був вражений останніми воєнними успіхами України.

А держсекретар США Марко Рубіо відреагував на скарги Кремля щодо недотримання "духу Анкориджа".

За його словами, під час саміту президента Сполучених Штатів та правителя Росії в Анкориджі "були лише пропозиції угоди" щодо завершення війни.

Він також додав, що Трамп і досі готовий "зіграти будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо, щоб досягти тривалого кінця цієї війни в Україні".

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, але воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Про це він сказав під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську.

Фонд відновлення і перший транш з 90 млрд

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський флагманський фонд (European Flagship Fund) для відновлення України готовий до роботи.

"Сьогодні цей фонд готовий до роботи. Він інвестуватиме в деякі з найбільш стратегічних секторів для майбутнього України: від чистої енергетики та інфраструктури до компаній із високими темпами зростання, які стануть рушійною силою української економіки в найближчі десятиліття", – зазначила глава Єврокомісії.

Крім того, вона повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро.

Також вона повідомила, що у найближчі дні ЄС почне переказувати Україні кошти із пакета на 6 млрд євро, що спрямовані на виробництво дронів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна вже отримала перший транш макрофінансової підтримки від ЄС у розмірі 3,2 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan.

"Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони допоможуть посилити нашу обороноздатність та соціальну стійкість. Дякую Єврокомісії, Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення", – зазначила українська прем’єрка.

Поляки проти України в ЄС

58% поляків виступають проти вступу України в ЄС.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом IBRiS на замовлення Radio ZET.

Найбільше противників цього серед виборців опозиційних партій – "Право і справедливість", "Конфедерація", "Конфедерація Польської Корони" та "Разом".

До речі, лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого II ступеня на тлі нещодавнього загострення відносин між державами.

"Це буде виразом мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт", – зазначив Качинський.

Експрезидент Польщі Александр Квасневський попередив, що Україна стане ключовою темою наступних виборів до польського парламенту.

Натомість прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив переконання, що українці та поляки здатні побудувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський назвав безглуздою "суперечку щодо орденів" з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на прикладі Німеччини і Польщі пояснив, що дружба між сусідами у європейському регіоні можлива навіть тоді, коли у них була складна історія.

Кошти Україні на підготовку до зими

На "енергетичному Рамштайні" оголосили про 375 млн євро на підтримку України.

Про нову допомогу оголосили США (154 млн євро), Швеція (137 млн євро), Норвегія (77 млн євро), Естонія (2,125 млн євро), Ісландія (550 тис. євро) та Литва (4 млн євро).

Крім того, Нідерланди нададуть 178 млн євро для підготовки України до зими.

Україна отримала навчально-тренувальні літаки від Чехії, а Фінляндія виділяє додаткові 40 млн євро на зброю США для України.

Видання Politico пише, що члени НАТО планують пообіцяти України на саміті в Анкарі зброї на 70 мільярдів євро.

Франція перехопила судно РФ

Франція у вівторок вкотре перехопила танкер "тіньового флоту" Росії.

Російський танкер "тіньового флоту" Deliver направили до місця стоянки для проведення подальших перевірок.

Судно затримали у Середземному морі біля берегів Сицилії 23 червня за підозрою у правопорушенні, а саме використанні фальшивого прапора.

Це вже п’ятий випадок перехоплення танкерів "тіньового флоту" РФ французькими військовими.

А 14 червня британські військові вперше перехопили танкер "тіньового флоту" РФ. Затримання судна SMYRTOS ознаменувало значне загострення боротьби Великої Британії проти російського "тіньового флоту".

За даними видання The Telegraph, Британія може продати нафту із захопленого російського танкера на користь України.

Щодо Росії

Литовський виробник дронів, що співпрацює з Україною, каже про спроби шпигунства з боку РФ.

США виключили з санкційного списку сімох росіян і два судна, а Молдова склала список небажаних артистів. Загалом до списку включили 26 артистів, зокрема українського співака Олега Винника, а також низку російських виконавців, таких як Клава Кока, Моргенштерн, DJ Smash тощо.

За даними Bloomberg, Італія та Франція опираються забороні на в’їзд учасникам війни проти України.

Росія викликала посла Румунії через закриття генконсульства в Констанці. Бухарест вдався до закриття генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон ґрата минулого місяця після того, як російських дрон влетів у румунську багатоповерхівку.

РФ закриває Генконсульство Румунії у Санкт-Петербурзі.

Спека в Європі

Велика Британія другий день поспіль б’є температурні рекорди червня.

Ніч четверга стала у Німеччині найтеплішою за час спостережень, а у Франції середа стала новим найспекотнішим днем за час спостережень.

В Італії за добу померли п'ятеро осіб на тлі екстремальної спеки. В Іспанії помітили підвищену смертність у дні екстремальної спеки, а

Deutsche Bahn пропонує пасажирам повернення квитків, щоб не їхати у спеку.

Франція зупинила два ядерні реактори через екстремальну спеку.

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