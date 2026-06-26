Во Франции тысячи домов остались без света из-за аварий в сети, связанных с жарой

На вечер 25 июня более 50 тысяч домов во Франции остались без света из-за аварий на фоне экстремальной жары.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Оператор сети распределения электроэнергии Enedis сообщил о задействовании бригад быстрого реагирования из-за повышенных рисков аварий на фоне экстремальных температур.

По состоянию на 19:00 из-за инцидентов, связанных с жаркой погодой, без света были около 50 тысяч потребителей в разных регионах. В большинстве случаев речь шла о незначительных неисправностях, которые возможно устранить за несколько часов.

Отдельные локальные аварии произошли также в столице Париже, там поставки восстановили почти сразу.

"Крайне сильная жара в течение многих дней с температурой, которая не падает ниже 25°C даже ночью, может приводить к разогреванию почв под асфальтовым покрытием до 80°C, что создает риски для подземных кабелей – особенно в крупных городах", – пояснили в пресс-службе оператора. Поэтому риск аварий останется повышенным, пока погода не улучшится.

Из-за влияния экстремальных температур на инфраструктуру корректировали также график движения на железной дороге и приостанавливали работу нескольких реакторов АЭС.

23-24 июня стали рекордно жаркими днями для Франции за все время наблюдений.