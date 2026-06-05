Бабиш: Чехия хочет, чтобы азербайджанские газ и нефть шли транзитом через Украину

Чехия стремится транспортировать азербайджанские газ и нефть через Украину.

Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в Черногории, отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам премьер-министра, транзит азербайджанского газа был одной из тем его майской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении в мае.

"Я спросил президента Зеленского, позволит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию. Он ответил, что это возможно", – сказал Бабиш журналистам в пятницу.

Зеленский охарактеризовал свою встречу с Бабишем в мае как продуктивную. "Существует реальный потенциал для углубления нашего сотрудничества", – написал тогда украинский лидер в социальной сети X. В посте Зеленский поблагодарил чехов за искреннюю поддержку Украины.

Бабиш добавил, что Прага должна выполнить все договоренности с Азербайджаном по поставкам газа. Премьер-министр напомнил, что Азербайджан сейчас является одним из крупнейших поставщиков нефти в Чехию. По его словам, Азербайджан и Чехия стремятся расширить экономические связи, а также ведут переговоры о создании совместных предприятий.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек во время визита в Азербайджан в апреле заявил, что Чехия хочет ежегодно закупать у Азербайджана два миллиарда кубометров газа.

По словам Гавличека, поставки могут начаться между 2028 и 2029 годами. Соглашение еще не подписано, но контракт обещан, и работа над ним идет по плану, добавил он.

Напомним, в январе этого года азербайджанская нефтяная компания SOCAR сообщила о начале поставок природного газа в Германию и Австрию.

Перед этим в декабре Европарламент одобрил план отказа ЕС от импорта российского газа до конца 2027 года.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.