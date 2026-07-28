В Ryanair предупредили пассажиров: самолеты не будут ждать тех, кто застрял в очередях
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что самолеты не будут ждать пассажиров, застрявших в длинных очередях в аэропортах.
Заявление гендиректора авиакомпании цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".
О’Лири отметил, что путешественники сами отвечают за своё своевременное прибытие. В то же время стоит заметить, что сейчас из-за новой системы пассажирам приходится стоять в очередях часами.
"Мы никого ждать не будем. Нашим приоритетом являются те пассажиры, которые находятся у выхода на посадку на момент начала посадки. Если вы не будете у выхода на посадку, когда мы завершим посадку, самолет вылетит без вас", – заявил генеральный директор авиакомпании.
Также он посоветовал путешественникам приезжать в аэропорт пораньше.
Ранее сообщалось, что коалиция из девяти стран ЕС, в числе которых Франция, призывает Брюссель продлить срок действия чрезвычайной гибкости для системы въезда-выезда, утверждая, что блок еще не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.
Письмо девяти стран появилось на фоне того, как аэропорты и авиакомпании бьют тревогу из-за того, что новая система вызывает длинные очереди и сбои в работе во время летнего туристического сезона.
Ранее ЕС отклонил призыв авиационной отрасли приостановить внедрение новых биометрических пограничных проверок после того, как эта спорная система вызвала хаос в аэропортах и на сухопутных пограничных пунктах.