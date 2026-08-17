В Литве предлагают сократить время транзита для граждан РФ

В Литве депутат Сейма Арвидас Анушаускас зарегистрировал поправки к Закону о государственной границе и её охране, в которых предлагается ограничить время транзита через литовскую территорию для граждан России шестью часами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что россияне всё чаще нарушают правила транзита через Литву.

Анушаускас отмечает, что этот проект не противоречит законодательству Европейского Союза и не изменяет в одностороннем порядке максимальный 24-часовой лимит продолжительности, установленный Регламентом Совета от 2003 года.

По его словам, закон четко предусматривает объективные обстоятельства – такие как поломка транспортного средства, ДТП, очереди на границе и неблагоприятные погодные условия, – при которых транзит может длиться дольше, при условии, что он не превысит установленный ЕС максимальный 24-часовой лимит.

Для обеспечения контроля за соблюдением правил Арнушаускас предлагает использовать имеющуюся инфраструктуру автоматического распознавания автомобильных номерных знаков, что позволило бы в режиме реального времени фиксировать начало и окончание транзита, а также любые отклонения от маршрута.

Депутат также направил письменное обращение премьер-министру Миндаугасу Синкявичюсу, призвав немедленно оценить эффективность действующих мер контроля за транзитом и выработать согласованную позицию Литвы на правительственном уровне. Он обратил внимание на упрощённый режим транзита через литовскую территорию для граждан России, путешествующих между основной частью РФ и Калининградской областью.

Он также обратился к министру иностранных дел Кястутису Будрису и министру внутренних дел Мартинасу Кателинасу. В своём обращении депутат подчеркнул необходимость принятия мер на международном уровне.

"Регламент ЕС от 2003 года, допускающий 24-часовой транзит, был принят в совершенно иных геополитических условиях. Сегодня Россия ведет войну против Украины и осуществляет гибридные операции против Европейского Союза. Поэтому я призываю правительство и ответственных министров инициировать пересмотр этого регламента ЕС", – отметил он.

Предложенный депутатом трехуровневый план действий предусматривает усиление контроля за прямым транзитом на национальном уровне, согласование единой позиции с Латвией, Эстонией, Польшей и другими государствами, а также официальное обращение к Европейской комиссии с предложением внести изменения в нормативно-правовые акты.

В случае одобрения Сеймом предложенные законодательные поправки вступят в силу 1 января 2027 года.

По данным Службы охраны государственной границы, в прошлом году через территорию Литвы по упрощенным транзитным документам проехало почти 13 тысяч легковых автомобилей с российскими регистрационными номерами.

Было зафиксировано более чем четырехкратное увеличение числа случаев злоупотребления этим режимом: количество нарушений выросло с 360 в 2024 году до 1493 в 2025 году.

Упрощенный транзит в Калининград осуществляется в соответствии с соглашениями между Европейским Союзом и Россией.

Напомним, в феврале в Литве проходили межведомственные функциональные учения на государственном уровне для оценки контроля упрощенного транзита в российский Калининград.

Стоит отметить, что в Литве допускали возможность приостановить транзит в и из Калининграда из-за ситуации с метеошарами, залетавшими с белорусской стороны.

В частности, предлагал закрыть границу и ограничить транзит президент Литвы Гитанас Науседа.

На этом фоне хозяин Кремля Владимир Путин угрожал Европе "крупномасштабным вооруженным конфликтом" в случае блокады Калининградской области.