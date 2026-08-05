Залужный назвал себя сторонником НАТО, но указал на необходимость изменений для Альянса

Посол Украины в Соединённом Королевстве, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный разъяснил свою позицию относительно перспектив членства Украины в НАТО.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в комментарии журналистам в Киеве.

Посла попросили разъяснить его слова о НАТО на совещании послов. Залужный заверил, что является сторонником Альянса, но этот блок должен претерпеть трансформацию.

Генерал отдельно отметил, что в 2019 году выступил главным сторонником и реформатором перехода ВСУ на стандарты НАТО, из-за чего слышал много критики в свой адрес.

"Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах, касающихся перевода Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нажил себе столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я – за НАТО", – сказал посол.

Впрочем, по его словам, "если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир".

"Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что "томагавков", ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие", – пояснил Залужный.

Объясняя свою точку зрения, он подчеркнул, что "НАТО находится в доктрине конца Второй мировой войны, а мы технологически впереди".

"Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совершенно иной уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно иные стандарты, чтобы выйти на абсолютно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый силовой блок, скорее всего, с территориальной привязкой в Европе. Абсолютно новый", – сказал генерал.

В качестве примера он вновь привёл JEF (Объединённые экспедиционные силы), которые "с политической точки зрения являются достаточно перспективной организацией".

Залужный добавил, что регулярно посещает командно-штабные учения НАТО, проводимые в Великобритании, поскольку они демонстрируют культуру и философию видения ведения боевых действий Альянсом. Но этот блок должен измениться, чтобы соответствовать современным угрозам.

"Украина воюет с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно: готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины?", – резюмировал Залужный.

Ранее в МИД Украины заявили, что слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о перспективах членства Украины в НАТО были вырваны из контекста и вызвали резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF (Объединенные экспедиционные силы), а не о НАТО.

Напомним, во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве Залужного попросили прокомментировать вопрос участия Украины в коалиции JEF (Объединенные экспедиционные силы), после чего он высказался в целом об Альянсе.

"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" – сказал тогда он.