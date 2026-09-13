Глава МИД Эстонии заявил, что атака РФ затруднила пересечение украинско-польской границы его команде

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прокомментировал российские удары по украинским регионам в ночь на 13 сентября, в результате которых, в частности, пострадала территория недалеко от украинско-польской границы.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен пожар на территории автозаправочной станции после атаки российских дронов недалеко от пункта пропуска "Ягодин".

"Всего за несколько часов до появления этих снимков члены моей собственной команды застряли именно на этом пограничном переходе, не имея возможности выехать из Украины из-за угрозы со стороны российских дронов", – прокомментировал он кадры.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что атаки России становятся все более интенсивными и приближаются всё ближе к НАТО и ЕС.

"Наш ответ также должен быть более решительным. Каждая российская ракета и дрон, которые Украина сбивает, каждая российская военная мощь, которую мы помогаем Украине уничтожить, и каждая дополнительная нагрузка, которую мы накладываем на Москву, укрепляют безопасность Украины и всей Европы", – добавил Тсахкна.

Напомним, пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это террор со стороны главы Кремля Владимира Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО".

А "Укрзалізниця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.