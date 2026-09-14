Конгрессмен рассказал, что может измениться для Украины после промежуточных выборов в США

Член Палаты представителей от Демократической партии Евгений Виндман уверен, что после промежуточных выборов в Конгресс поддержка Украины сохранится как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Когда Виндмана спросили, сохранится ли двухпартийная поддержка Украины после промежуточных выборов, он ответил: "Это 100%. Да".

Он объяснил свою уверенность тем, что в обеих палатах Конгресса было немало голосований по проектам о поддержке Украины, которые имели положительный результат.

"Был лишь один случай, касающийся Украины, когда из-за процедурных моментов результат оказался несколько иным. Но в целом наблюдается подавляющая поддержка со стороны как демократов, так и республиканцев. И я постоянно слышу об этом в разговорах с ними", – отметил конгрессмен.

Также он объяснил свою уверенность тем, что "Украина – на правильной стороне истории".

"Американский народ – несмотря на все определенные политические вызовы, которые есть у нас в Конгрессе, – осознает, что Украина борется за свою свободу. За те ценности, на которых основана наша страна. Поэтому я уверен, что двухпартийная поддержка сохранится. Даже несмотря на некоторое чувство усталости", – подчеркнул Виндман.

При этом он добавил, что после выборов полного возврата к прежнему "статус-кво" не будет.

"Кроме того, я искренне считаю, что при предыдущей администрации, то есть при демократах, поддержка была недостаточной. Я бы и тогда гораздо решительнее поддерживал Украину и наших европейских союзников… Так что не обязательно все возвращать к тому состоянию, которое было до Трампа. Но в определенной степени мы вернемся к своим принципам и возобновим поддержку", – отметил Виндман.

В этом же интервью Виндман выразил уверенность, что Палата представителей примет законопроект о санкциях против России, автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм.