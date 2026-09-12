Британские правопопулисты получили рекордное пожертвование

Партия Reform UK Найджела Фараджа получила два отдельных пожертвования в размере 36 млн фунтов стерлингов от криптомиллиардеров Кристофера Харборна и Бена Дело, что обеспечило популистскому лидеру финансовое преимущество в его борьбе за победу на предстоящих всеобщих выборах в Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В заявлении, опубликованном Reform UK в субботу, было подтверждено, что Харборн добавил ещё 36 млн фунтов стерлингов к пожертвованию Дело, о котором было объявлено в пятницу.

Каждое из этих двух пожертвований является крупнейшим, которое когда-либо предоставлялось политической партии в Великобритании, что значительно превышает пожертвование в размере 9 млн фунтов стерлингов, которое Харборн перечислил Reform UK в 2025 году.

В своей статье для The Telegraph Дело утверждал, что Reform UK нуждается в таком финансовом вливании, чтобы превратить выборы в "честную борьбу". Дело, который и без того был одним из крупнейших доноров Reform UK, заявил, что хочет обеспечить партии "равные условия" на предстоящих всеобщих выборах.

В субботу газета также опубликовала комментарий Харборна, в котором он назвал свой взнос "благотворительным подарком нашей стране".

Фарадж поблагодарил обоих мужчин за их взносы: "Оба они знают, что мы – единственная партия, которая может изменить ситуацию в стране к лучшему", – отметил он в своём заявлении.

Согласно данным Poll of Polls от Politico, Reform UK лидировала в опросах с апреля 2025 года. Однако сейчас партия несколько отстает от Лейбористской партии, возглавляемой новым премьер-министром Энди Бернемом.

Праворадикальная партия сейчас спешит подготовиться к борьбе на фоне спекуляций о том, что Бернем может объявить досрочные всеобщие выборы, хотя очередные выборы запланированы только на 2029 год.

Британская полиция заявила в среду, 9 сентября, что проведёт уголовное расследование по обвинениям в том, что правопопулистская партия Reform UK нарушила правила в отношении пожертвований, после того как британский телеканал опубликовал расследование.

Напомним, 4 сентября Reform UK сообщила, что двое помощников лидера Найджела Фараджа подали в отставку после публикации расследования, в котором утверждается, что партия нарушила избирательное законодательство, договорившись с иностранным донором о финансировании политических опросов.

Также недавно стало известно, что Reform UK получила пожертвование в размере 4 млн фунтов стерлингов от инвестора в криптовалюту, осуждённого в США за нарушение банковской тайны и помилованного Дональдом Трампом.