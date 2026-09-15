Польша усиливает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы от России.

Об этом в Х сообщили министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".

Охрану постов и объектов инфраструктуры вблизи границы Польши с Украиной усилит 18-й понтонно-мостовой полк.

"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, усиливается, в частности, охрана инфраструктуры, используемой Пограничной службой", – написал Косиняк-Камыш.

Фото: Х / Władysław Kosiniak-Kamysz

Как заявили в Оперативном командовании, наблюдательные посты будут установлены у границы Польши с Украиной в Дорогуске, Медыке и Корчовой.

Напомним, в ночь на 13 сентября беспилотник врезался в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".

Также ударный беспилотник атаковал локомотив украинского поезда в 2 км от границы с Польшей. В компании "Укрзалізниця" не исключают, что целью мог быть поезд с иностранными гостями, который покинул территорию Украины по этому же маршруту незадолго до удара.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, который может стать целью российских атак.