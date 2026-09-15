Укр Рус Eng

Литовский порт Клайпеда модернизируют для приема военных кораблей НАТО

Новости — Вторник, 15 сентября 2026, 18:50 — Уляна Кричковская-Богданова

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит кредит в размере 100 млн евро на модернизацию и расширение инфраструктуры литовского порта Клайпеда с целью укрепления его роли в обеспечении военной мобильности, энергетической безопасности и развитии морской ветроэнергетики в Балтийском регионе.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 15 сентября, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, общая стоимость проекта составляет около 201 млн евро, а кредит ЕИБ покроет почти половину необходимого финансирования. Остальные средства планируется привлечь из европейских, национальных и других источников.

Одним из ключевых элементов проекта станет адаптация части гражданского круизного терминала к требованиям НАТО, что, в свою очередь, позволит принимать и обслуживать военно-морские суда стран Альянса.

А это должно способствовать усилению военной мобильности и логистических возможностей НАТО в Балтийском регионе.

В то же время инфраструктура останется доступной для гражданского использования. Завершить весь проект планируется к концу 2027 года.

Модернизация также предусматривает установку систем берегового электроснабжения для паромов, создание инфраструктуры для производства и заправки "зелёным" водородом, использование портовых судов с низким уровнем выбросов и модернизацию причалов для развития морской ветроэнергетики.

Кроме того, запланированы дноуглубительные работы и укрепление волнорезов.

Отметим, на фоне предупреждений Польши о возможной активизации действий России в ближайшие недели главный советник президента Литвы Дейвидас Матулонис заявил, что на данный момент нет данных, свидетельствующих о подготовке РФ к конвенциональной атаке на страны Балтии.

В августе ВВС стран Балтии провели учения по выживанию на море. Также сообщалось, что глава МИД Польши призвал НАТО усилить учения вблизи Калининградской области России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва НАТО
Реклама: