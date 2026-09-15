Литовский порт Клайпеда модернизируют для приема военных кораблей НАТО

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит кредит в размере 100 млн евро на модернизацию и расширение инфраструктуры литовского порта Клайпеда с целью укрепления его роли в обеспечении военной мобильности, энергетической безопасности и развитии морской ветроэнергетики в Балтийском регионе.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 15 сентября, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, общая стоимость проекта составляет около 201 млн евро, а кредит ЕИБ покроет почти половину необходимого финансирования. Остальные средства планируется привлечь из европейских, национальных и других источников.

Одним из ключевых элементов проекта станет адаптация части гражданского круизного терминала к требованиям НАТО, что, в свою очередь, позволит принимать и обслуживать военно-морские суда стран Альянса.

А это должно способствовать усилению военной мобильности и логистических возможностей НАТО в Балтийском регионе.

В то же время инфраструктура останется доступной для гражданского использования. Завершить весь проект планируется к концу 2027 года.

Модернизация также предусматривает установку систем берегового электроснабжения для паромов, создание инфраструктуры для производства и заправки "зелёным" водородом, использование портовых судов с низким уровнем выбросов и модернизацию причалов для развития морской ветроэнергетики.

Кроме того, запланированы дноуглубительные работы и укрепление волнорезов.

Отметим, на фоне предупреждений Польши о возможной активизации действий России в ближайшие недели главный советник президента Литвы Дейвидас Матулонис заявил, что на данный момент нет данных, свидетельствующих о подготовке РФ к конвенциональной атаке на страны Балтии.

В августе ВВС стран Балтии провели учения по выживанию на море. Также сообщалось, что глава МИД Польши призвал НАТО усилить учения вблизи Калининградской области России.