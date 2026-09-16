Глава МИД Польши объяснил требование Варшавы об участии в мирных переговорах по Украине

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский пояснил, что Варшава стремится активно участвовать в мирных переговорах по российско-украинской войне, поскольку это напрямую касается и безопасности Польши.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, почему Варшава активно выступает за своё вовлечение в переговорный процесс по российско-украинской войне, Сикорский объяснил, что речь идет о непосредственных интересах страны в сфере безопасности.

"Польша – единственная страна в Европе, которая граничит как с Россией, так и с Украиной. Мы также доставляем (речь идет о том, что Польша предоставляет транзит. – ЕП) 95% всей помощи Украине и обеспечиваем безопасность хаба в Ясёнке, без которого вы бы не получили эту помощь. Кроме того, результаты переговоров о мире будут напрямую влиять на Польшу", – отметил министр.

Он добавил, что Польша, кроме того, является крупной экономикой, а также – среди лидеров в НАТО по объемам расходов на оборону.

"Мы тратим 50 миллиардов долларов в год на прямые оборонные нужды. Если учесть сопутствующие расходы, то еще больше. У нас больше танков и больше боеготовых бригад, чем у Германии, Франции и Великобритании вместе взятых. Поэтому – да, мы считаем, что с нами должны советоваться", – сказал Сикорский.

Он отметил, что из всех переговорных форматов по Украине Варшава считает наиболее правильным так называемую "европейскую пятерку".

"Нам больше всего нравится формат "Е5", в который входят страны южного, северного и восточного направлений. Времена, когда Западная Европа самостоятельно определяла безопасность Восточной Европы, должны остаться в истории как плохой пример", – подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Италии Антони Таяни призвал официальный Киев расширить круг стран, которые со стороны Европы вовлечены в мирные переговоры, включив, в частности, Италию и Польшу.

Его заявление прозвучало на фоне визита в Киев переговорщиков Дональда Трампа и советников по вопросам безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии, так называемой "евротройки".

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