"Это фашист, его место в тюрьме": Сикорский о нападении Брауна на памятник УПА в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил антиукраинские выходки одиозного политика Гжегожа Брауна, который недавно осквернил мемориал воинам УПА, и заверил, что он "неприемлем" для ведущих польских партий.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сикорского спросили о последнем скандальном поступке Брауна, лидера ультраправой "Конфедерации польской короны", когда тот осквернил мемориал воинам УПА, и поинтересовались, можно ли рассчитывать, что его остановят.

"Я хочу, чтобы ваши слушатели и зрители услышали: Гжегож Браун – представитель крайне правого крыла польской политики. Он – фашист, антисемит и преступник. Ему уже предъявили обвинения по нескольким правонарушениям. Его, в частности, обвиняют в насильственном уничтожении еврейской меноры в парламенте Польши, а также в отрицании Холокоста. Он настолько токсичен, что никто и не допускает мысли о коалиции с ним", – ответил глава МИД Польши.

"Поэтому я надеюсь, что польский суд будет работать как можно быстрее и примет решение, которое устранит его из общественной жизни… Он рискует оказаться в тюрьме. Там ему и место", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Браун похвастался уничтожением памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД, в урочище Бялысток в Грубешевском повете. Польская прокуратура начала расследование по этому поводу.

15 сентября Европарламент дал согласие на привлечение Брауна к ответственности в Польше за отрицание Холокоста – это уже не первый случай снятия иммунитета со скандального политика.

Так, в марте 2026 года Европарламент проголосовал за лишение иммунитета Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.

До этого Европарламент дважды голосовал за лишение Брауна иммунитета с целью привлечения его к ответственности за уничтожение ханукальных свечей в Сейме и нападение на врача-гинеколога.