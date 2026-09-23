Кто в ЕС и почему спас двух росолигархов от санкций и какие могут быть последствия

Во вторник, по итогам длительных дебатов, страны ЕС договорились сохранить один из главных режимов санкций против России и даже укрепили их – продлили на 36 месяцев.

Впрочем, это решение обошлось дорогой ценой: из обновленного списка исключили российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Основным лоббистом смягчения санкций стала европейская тяжеловесная держава – Франция.

О том, почему президент Эммануэль Макрон пошел на это, что получит Франция и как Латвия пыталась противостоять спасению российских олигархов, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва не отменил "санкции Путина" и кто поддержал Украину. Далее – краткое изложение статьи.

Санкционный режим Евросоюза в ответ на "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" был введен еще в марте 2014 года – как быстрое наказание для причастных к оккупации и противоправной аннексии Крыма.

Резкое расширение и пересмотр санкционного списка произошли в 2022 году.

В целом эти ограничения охватывают более трёх тысяч физических и юридических лиц.

Самые богатые лица, подпадающие под санкции, прилагают наибольшие усилия для своего исключения из списка из-за замороженных на территории ЕС средств и других активов.

Борьба за исключение из-под санкций олигарха Алишера Усманова продолжается уже давно. Весной 2026 года кампания по его спасению вышла на самый высокий политический уровень.

Как сообщала "Европейская правда", тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо словацкому премьеру Роберту Фицо с просьбой поддержать исключение Усманова из списка. В нём Эрдоган называл Усманова "узбекским филантропом" и ссылался на благотворительную деятельность российского олигарха в Центральной Азии и тюркском мире.

Словакия тогда распространила письмо среди других столиц ЕС, но безрезультатно. Но 11 сентября, во время обсуждения санкционного режима в Брюсселе, французский дипломат внезапно заявил, что Париж поддерживает словацкую инициативу по исключению Усманова из санкционного списка.

По данным источников, Франция добилась снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение гражданина Франции Мартина Райана.

Причина исключения Фридмана из санкционного списка предельно ясна: он уже давно через суд требует от Люксембурга как минимум 16 млрд долларов компенсации за замороженные активы. Судебные споры продолжаются до сих пор, что вызывает беспокойство у люксембургских чиновников.

Схема отмены санкций создаст опасный прецедент: персональные санкции, введенные за агрессию против Украины, превратятся в "валюту" в спорах и дискуссиях, а "торговля заложниками" может стать инструментом смягчения санкционного давления.

Противостоять спасению двух российских олигархов пыталась Латвия, но её публичный демарш продлился недолго. Чтобы сохранить лицо, Латвия воздержалась при голосовании за исключение Усманова и Фридмана. Латвийский премьер Андрис Кулбергс объяснил это "выбором между плохим и гораздо худшим". Если бы было наложено вето, все три тысячи лиц, подпадающих под санкции, оказались бы вне ограничений.

Также Рига объявила о подготовке национальных санкций против обоих олигархов, чтобы не допустить разблокирования их активов в Латвии.

На этом фоне показательной выглядит и другая договоренность.

Премьер-министр Латвии сообщил, что после его контактов с президентом Эммануэлем Макроном Франция согласилась начать переговоры об участии Риги во французской инициативе ядерного сдерживания.

Итак, хорошая новость заключается в том, что теперь исключить кого-либо из санкционного списка под шантажом одной или нескольких стран становится почти невозможно – по крайней мере, в течение следующих трех лет.

С другой стороны, создан прецедент, когда санкции в отношении топ-фигурантов сняты в результате политического торга. Не подорвет ли этот прецедент еще и секторальные санкции против экономики РФ?

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва не отменил "санкции Путина" и кто поддержал Украину.