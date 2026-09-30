В Киеве нашли осколки на территории западного посольства после массированного удара РФ
Мэр Киева Виталий Кличко утром 30 сентября сообщил об обнаружении обломков на территории одного из посольств.
Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".
По предварительным данным, в Шевченковском районе, в центре Киева, обнаружили обломки на территории одного из западных посольств.
Сейчас экстренные службы направляются на место.
О каком именно посольстве идет речь – мэр не уточнил. Он также не предоставил никаких подробностей о найденных обломках.
Утром в этот день стало известно о двух погибших в Киеве в результате вражеских ударов.
В мае резиденция посла Албании в Украине Эрнала Фило понесла повреждения во время атаки на Киев; в ответ Тирана вызвала дипломата РФ для дачи объяснений.
Осенью прошлого года обломки российского "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве.