Премьер-министр Латвии: в настоящее время невозможно запретить транзит российского зерна

В настоящее время Латвия не может повысить плату за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300 % для транзита российского зерна или полностью его запретить.

Об этом заявил во вторник после заседания правительства премьер-министр Андрис Кулбергс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кулбергс еще недавно критиковал ответственное предприятие LatRailNet за промедление с установлением значительно более высоких тарифов.

Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский союз.

"Самая большая проблема в том, что ЕС обладает исключительными правами решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это сопряжено с конкретными рисками", – сказал Кулбергс.

Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии, Японии.

"Именно они, крупнейшие корпорации мира, покупают это зерно", – сказал премьер. Эти страны покупают зерно и у фермеров в Балтии, добавил он.

Члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придётся учитывать непосредственный риск судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро.

По словам Кулбергса, Литва в настоящее время вовлечена в судебное разбирательство по аналогичному делу на сумму 12 миллиардов евро. Скорее всего, Литве ещё в этом году придётся выплатить по этому иску 450 миллионов евро.

Он сказал, что хочет "выложить на стол" все эти примеры в Брюсселе, чтобы можно было говорить об общем запрете в ЕС.

Кулбергс признал, что ранее не было информации о том, во сколько могут обойтись такие судебные разбирательства. Премьер подчеркнул, что ему предстоит оценить риск, который такие иски могут нанести государственному бюджету, и, если придется платить, то вопрос заключается в том, откуда будут изъяты средства.

Кроме того, когда правительство принимало решение о повышении платы за инфраструктуру на 300%, заранее не было известно, что это невозможно осуществить в таком объеме.

Напомним, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ. Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

В частности, Эстония 1 октября ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна по своей территории в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Между тем Латвия ввела пограничный контроль зерна, чтобы предотвратить транзит украденного в Украине товара.