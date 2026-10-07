Болгария намерена закупить ещё пять систем ПВО IRIS-T

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о намерении приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил перед началом заседания Совета министров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Выступление Радева состоялось за несколько часов до заседания Консультативного совета по вопросам национальной безопасности (NSAC), созванного президентом в связи с атаками дронов на торговые суда в Чёрном море.

Премьер-министр подчеркнул, что создание потенциала для противодействия беспилотным системам не может произойти "за одну ночь". Он отметил, что для этого нужны надежная и своевременная информация, последовательность и значительные инвестиции.

Радев отметил, что в 2023 году были выделены средства на приобретение высокотехнологичных беспилотных летательных систем, способных контролировать всю исключительную экономическую зону Болгарии.

По его словам, в настоящее время подготовлен и отправлен запрос на информацию в ведущие мировые компании, а также начата процедура приобретения необходимых средств.

Премьер-министр также напомнил об участии Болгарии в инициативе "Европейский воздушный щит". Он отметил, что на сегодняшний день подписан контракт на одну зенитную ракетную систему IRIS-T, а правительство сейчас утверждает проект инвестиционных расходов на приобретение ещё пяти таких систем.

"Я надеюсь, что соглашение будет заключено в течение нескольких недель", – заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что цель заключается в том, чтобы гарантировать оборону болгарской территории и вклад страны в общий оборонный потенциал НАТО.

В то же время премьер-министр отметил, что правительство будет и впредь поддерживать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны. "Вливание средств в эту войну и бесконечное перевооружение обходятся гораздо дороже, чем усилия по дипломатии и поиску долгосрочного мирного решения", – сказал Радев.

6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна.

Премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что одно из судов, подвергшихся атаке, затонуло, а члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Президент Владимир Зеленский вечером заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что комбинированную атаку осуществила Россия.