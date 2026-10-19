В Канаде пожар за считанные секунды охватил военных на учениях: 4 погибших, 39 пострадавших

В Канаде 4 военнослужащих погибли и ещё 39 человек получили ранения в результате масштабного пожара на военной базе в провинции Альберта во время учений с боевой стрельбой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

По словам генерал-майора Уэйда Ратленда, военное руководство знало о пожаре уже несколько часов, но считало, что его удалось достаточно локализовать, чтобы учения могли продолжаться. Однако внезапно изменилось направление ветра, и пламя быстро распространилось в сторону военных.

"Когда ветер изменился, пожар находился в километре от них. Для пожара ненормально преодолеть километр за 36 секунд", – сказал он на пресс-конференции в Эдмонтоне.

По словам Ратленда, находившийся на месте командир рассказал ему, что военные менее чем за минуту перешли от ситуации, когда не видели огня, к моменту, когда оказались в окружении пламени.

Пожар вспыхнул в субботу во время боевых учений с участием роты "Чарли" 3-го батальона лёгкой пехоты принцессы Патриции, подразделения сухопутных войск Канады. Около 84 военнослужащих разделили на две группы: одна тренировалась на полигоне по метанию гранат, другая отрабатывала атаки на имитированные позиции противника. Огонь охватил вторую учебную зону. Следователи пока не установили причину возгорания сухой травы.

По словам Ратленда, батальон готовился к быстрому развертыванию для реагирования на международные кризисы, а также к миссии по усилению канадского военного контингента в Латвии весной следующего года.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит сообщила, что медицинскую помощь получают 39 пострадавших.

19 человек находятся в критическом состоянии, восемь – в стабильном, а 12 могут самостоятельно передвигаться. Некоторые пострадавшие получили тяжелые ожоги и могут нуждаться в интенсивном лечении в течение недель или месяцев.

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал инцидент одной из самых тяжелых трагедий канадских военных в мирное время. Он распорядился приспустить флаги на зданиях органов власти по всей стране.

Напомним, на территории одной из воинских частей в Польше утром 7 октября обнаружили тело солдата, несущего караульную службу.

В сентябре в Латвии на учениях НАТО по стрельбе получили ранения итальянские военные.