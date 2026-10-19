Самолет, летевший из Израиля в Австрию, совершил экстренную посадку в Болгарии из-за угрозы взрыва

Рейс авиакомпании Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену был вынужден совершить внеплановую посадку в столице Болгарии в воскресенье вечером из-за сообщения об угрозе взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Израильские СМИ сообщили, что после того, как самолет вылетел из Израиля, поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе.

"Мы подтверждаем, что поступила угроза в отношении рейса OS82 из Тель-Авива в Вену, из-за которой самолет был вынужден совершить промежуточную посадку в Софии", – сообщила пресс-секретарь авиакомпании изданию. Утром в Austrian Airlines заявили, что в ходе досмотра опасных предметов обнаружено не было.

Самолет приземлился в Софии в 20:42. Речь идет об Airbus A320, который тщательно осмотрели. На борту находились 51 пассажир и 6 членов экипажа. После завершения проверки самолета пассажирам предложили пересесть на ближайшие доступные альтернативные рейсы.

Как сообщило в ночь на понедельник радио Ö3, самолет приземлился в Вене примерно за полчаса до выхода новостей в 4:00 по местному времени.

По данным агентства AFP со ссылкой на сервис Flightradar24, около 21:10 самолет вошёл в воздушное пространство Румынии, после чего изменил курс на юг и повернул в сторону Болгарии, где приземлился в Софии. По информации платформы мониторинга авиационного движения ADS-B Exchange, примерно в это же время самолет подал сигнал бедствия.

Министерство транспорта Болгарии сообщило, что Военно-воздушные силы страны направили истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета. По данным министерства, в Софии создан кризисный штаб. Соответствующие органы начали расследование инцидента.

Этот случай стал очередным в череде подобных угроз в отношении самолетов, связанных с Израилем. На прошлой неделе угрозы о минировании также получили два рейса авиакомпании Delta. Оба сообщения оказались ложными тревогами.

Напомним, 13 октября в немецком Нюрнберге закрыли аэропорт после чрезвычайной ситуации в воздухе, во время которой пассажирский лайнер с греческого острова Корфу пришлось сопровождать истребителям.

В аэропорту "Лейпциг/Галле" 17 октября произошел инцидент с транспортным средством, которое протаранило ограждение.