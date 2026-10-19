Литва и страны НАТО начинают учения по противодействию гибридным угрозам

На Балтийском море, вблизи порта Клайпеды, а также на западе Литвы 19 октября начинаются международные военные учения, направленные на противодействие гибридным угрозам.

Об этом в понедельник сообщили муниципальные власти Клайпеды, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В ходе учений литовские военные и военнослужащие стран НАТО будут отрабатывать взаимодействие с государственными учреждениями и другими организациями.

Учения, которые продлятся до 30 октября, будут проходить в муниципалитетах Клайпеды и Клайпедского района, Паланги и Неринги, а также на Балтийском море.

Военнослужащие и офицеры будут носить тактическую форму, иметь при себе огнестрельное оружие и другое военное снаряжение, передвигаться пешком и на транспортных средствах.

Сценарии учений также предусматривают использование беспилотников, вертолетов, кораблей и других плавсредств, а также холостых боеприпасов и пиротехники.

В муниципалитете отметили, что во время учений будут соблюдаться требования безопасности, а также правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Как сообщалось, в ноябре 1500 европейских военных отработают в Польше процедуру развертывания войск в Украине на случай заключения перемирия с Россией.

В Эстонии 16 октября начались немецко-эстонские военные учения Brave Blue 26, которые продлятся до 27 октября.