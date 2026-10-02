В Британии завершили расследование смерти десантника в Украине от несчастного случая

В Великобритании завершили расследование гибели в Украине десантника Джорджа Гули, придя к выводу, что он погиб в результате взрыва, а обстоятельства его смерти не вызывают подозрений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Расследование обстоятельств смерти младшего капрала Джорджа Гули, которое на этой неделе частично проходило в закрытом режиме, установило, что 6 декабря 2025 года он "получил многочисленные ранения в результате взрыва".

28-летний Гули скончался от полученных ранений в киевской больнице через три дня. Он стал первым британским военнослужащим, погибшим в Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Старший коронер Оксфордшира Даррен Солтер заявил, что получил "ограниченные доказательства" относительно обстоятельств и причины взрыва, но смерть Гули "не вызывает подозрений".

Место взрыва также неизвестно, за исключением того, что он произошел вдали от линии фронта.

В отчете коронера отмечается, что перед смертью в Киеве Гули доставили как минимум из одной другой больницы в Украине.

В заявлении в декабре Министерство обороны Великобритании назвало Гули "выдающимся военнослужащим и способным младшим командиром с большим боевым опытом".

В ведомстве заявили, что его гибель была "трагическим несчастным случаем", произошедшим во время того, как он "наблюдал за испытанием украинскими военными новых оборонительных средств". Министерство обороны не прокомментировало дополнительные вопросы об обстоятельствах инцидента.

Командир роты Гули в десантном полку заявил, что 28-летний военнослужащий был "прирождённым солдатом", который "обладал редким даром: глубокой добротой и искренним вниманием к каждому".

Гули присоединился к полку в июне 2016 года после завершения подготовки в Центре подготовки пехоты.

Напомним, в субботу, 14 сентября, в Украине погиб еще один британский военнослужащий. Минобороны Великобритании подчеркнуло, что его смерть не была вызвана вражескими действиями. Предварительные данные свидетельствуют, что он погиб в ДТП.